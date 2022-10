ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي على اتخذ أعضاء المجلس المركزي في بنغازي قرارًا نص على تعديل سعر صرف الدينار في مقابل سلة العملات الأجنبية، ليصل إلى 4.25 دنانير بدلًا من 4.48 للدولار الواحد اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن تخفيض قيمة الدولار لا تتعدى 15% فقط لخفض الأسعار، لأن التضخم مستورد ولتقوية القوة الشرائية للعملة الليبية.

Shares

The post غيث: تخفيض قيمة الدولار لا تتعدى 15% فقط لخفض الأسعار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية