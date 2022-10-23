القماطي عن مشاركة «اللافي» في مؤتمر وزراء الإعلام: ليبيا باعته التضليل بحد ذاته

علق الناشط السياسي حسام القماطي، على مشاركة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة وليد اللافي ممثلاً لليبيا، في المؤتمر 12 لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي المقام في مدينة أسطنبول التركية، والتي تأتي تحت شعار “مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة”.

كتب القماطي على فيسبوك: “ممثل ليبيا في مؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي أثناء ندوة “مناهضة التضليل الإعلامي ” في تركيا، ليبيا باعته التضليل بحد ذاته للمؤتمر” وفق تعبيره.

وناقش اللافي خلال لقاءاته التعاون في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والإنتاج الدرامي المشترك والتعاون على مستوى القنوات الوطنية ووكالات الأنباء.