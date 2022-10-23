الليلة في «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على الاحتفال بذكرى «عيد التحرير»، بعد الإطاحة بمعمر القذافي، قبل 11 عامًا، لكن استمرار حالة الانسداد السياسي يثير أسئلة المتابعين حول ما إذا كانت ليبيا قد تحررت بالفعل من القبضة التي جثمت على صدور أبنائها.

ويفتح البرنامج، الذي تقدمه ريم الزايدي ودرة عبد المجيد في التاسعة مساءً، نقاشا موسعًا مع مهتمين بالشأن السياسي حول المراحل الانتقالية خلال السنوات الماضية ومستقبل العملية السياسية، في ظل الصراع الحالي على السلطة.

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ومنذ العام 2012 يحتفل الليبيون كل عام في يوم 23 أكتوبر بذكرى «عيد التحرير» بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية اندلعت على مدى أكثر من ثمانية أشهر.

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