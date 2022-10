الأمن الداخلي يجبط تهريب مبلغ مالي تجاوز الـ 3 ملايين يورو إلى تركيا

ليبيا – تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي وبالتعاون مع أعضاء جهاز المخابرات المكلفين بالعمل في محطة مصراتة البحرية من إحباط عملية تهريب مبلغ مالي تجاوز الـ 3 ملايين يورو كانت معدة للتهريب عبر رحلة السفينة كفالاي المتوجهة إلى دولة تركيا.

جهاز الأمن الداخلي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن التحقيقات أسفرت عن تورط ثلاثة أشخاص بينهم عنصرين تابعين لمصلحة الجمارك.

وفي سياق متصل، كشف مصدر خاص لقناة “ليبيا الحدث”، عن تفاصيل الحادثة قائلًا: “اسم المتهم الأول محمد الدوكالي أبو معزة”، ويعمل مهندسًا بالباخرة، وهو من قام بإدخال المبلغ المراد تهريبه بحقيبة سفر في سيارته الخاصة من نوع “رنج روفر” لون أزرق التي تم ضبطها بالحظيرة الجمركية الخلفية بالمحطة وبداخلها المبلغ الذي تم ضبطه، بالإضافة إلى ضبط 2 من أعضاء الجمارك مشاركين في التهريب وهما من مدينة زليتن، ومن قام بفتح باب الحظيرة له أحد رجال الجمارك ويحمل رتبة رئيس عرفاء، وكان ضابط الغفر في حالة سكر تام، وتم إثبات ذلك عن طريق التحليل وهو يحمل رتبة رائد في جهاز الجمارك، وهنالك أيضًا 3 أعضاء من الجمارك بالمحطة متورطين في هذه العملية وهم الآن هاربون من العدالة.

