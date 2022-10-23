ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس الكبرى

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، عن ضبط 301 سيارة يقودها أجانب وبدون لوحات معدنية وغير مستوفية الإجراءات وتحرير أكثر من 170 مخالفة وإجراء تعديل مروري بمنطقة طرابلس الكبرى.

وأكدت المديرية ضبط 60 سيارة يقودها أجانب وتحرير أكثر من 170 مخالفة مرورية داخل بلدية سوق الجمعة خلال حملة واسعة أطقها قسم شرطة المرور والتراخيص بالبلدية، بإشراف مباشر من رئيس القسم المقدم خالد جعوان.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لعدد من السيارات التي جرى توقيفها والتي جرى تحرير مخالفات مرورية لها خلال الحملة الموسعة ببلدية سوق الجمعة.

استيقافات أمنية بطرابلس الكبرى

وفي سياق ذي صلة، نظم قسم مرور طرابلس الكبرى بالتعاون مع قسم مرور حي الأندس، استيقافات أمنية صباح اليوم لضبط المخالفين من خلال التفتيش على أوراق المركبات ورصد المخالفات لقواعد المرور على الطرقات العامة.

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إقفال تقاطع النوفليين نهائيا

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تعديل مروري تمثل في إقفال تقاطع النوفليين بشكل نهائي لتصبح الحركة المرورية أكثر انسيابية أمام القادمين من الإشارة الضوئية الهاني وجزيرة فشلوم، وذلك بالتعاون بين مكتب شؤون المرور والتراخيص وإدارة خدمات الطوارئ.

ونوهت مديرية أمن طرابلس إلى أنه بإمكان القادمين من النوفليين الالتفاف والدوران من جزيرة فشلوم مع تكليف دورية بالجزيرة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة لمنع تدكس المركبات وتفاديا لحدوث اختناقات مرورية.

ضبط أكثر من 241 سيارة بدون لوحات معدنية في أبوسليم

وفي بلدية أبوسليم، ضبطت دوريات قسم المرور والتراخيص أكثر من 241 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل الحدود الإدارية للبلدية ما تسبب في إمتلاء مستودعات القسم خلال أيام العطلة، حسب مديرية أمن طرابلس.

سيارات كان يقودها أجانب وأخرى مخالفة جرى ضبطها ببلدية سوق الجمعة، الأحد 23 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات كان يقودها أجانب وأخرى مخالفة جرى ضبطها ببلدية سوق الجمعة، الأحد 23 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات كان يقودها أجانب وأخرى مخالفة جرى ضبطها ببلدية سوق الجمعة، الأحد 23 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

السيارات المضبوطة بقسم مرور أبوسليم، الأحد 23 أكتوبر 2022. مديرية أمن طرابلس)

السيارات المضبوطة بقسم مرور أبوسليم، الأحد 23 أكتوبر 2022. مديرية أمن طرابلس)