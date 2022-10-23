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الدبيبة يعفي وكلاء وزارات من مهامهم ويمنع وزرائه من الإدلاء بأي تصريحات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعفى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدد من الوكلاء من مهامهم.

وشمل القرار الذي نشرته صحيفة صدى الاقتصادية صالح هدية وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، وفرج سالم وكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية.

كما شمل القرار المهدي محمد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط وعلي سعيفان وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات.

وأصدر الدبيبة كذلك قرارًا يمنع وزرائه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إجراء مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي منه.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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