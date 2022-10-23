الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد انتقائية البعثة الأممية تجاه منظمات المجتمع المدني

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اسْتِيائها وإسْتِهْجانها الشديدين لما سمته النهج الاقصائي الممنهج المُمارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، والتي من بينها مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من قبل ببعثة الأمم المتحدة للدعم.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إن هناك انتقائية في إختيار ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم وضوح المعايير التي تم اختيار بها المشاركون في هذا الإجتماع وعدم وجود شفافية في الاختيار والدعوة لهذا الإجتماع، بالإضافة إلى الإنتقائية أيضاً في إختيار ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في البرامج والأعمال الأخرى التي تعمل على تنظيمها البعثة الأممية لدي ليبيا.

وأكدت على أن استمرار البعثة في هذا النهج لن يُسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والإستماع مع جميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية، وكذلك لا يُسهم في تحقيق البعثة للاستقرار ودعم جهود إحلال السلام في ليبيا، ولا الوصول إلى حل مستدام للأزمة الليبية وبملكية ليبية”.

كما جددت “دعوتها إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا بالاسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة، وإعادة هيكلتها، وذلك باعتباره قد وقف على مكامن الخلل في أدائها وضعف الأداء في البعثة، عندما كُلف بمهمة رئاسة لجنة التقييم لاداء وعمل البعثة، حيث أسهم الوضع القائم في البعثة، في إفشال العديد من مهامها، والتي من بينها ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية والهجرة، بسبب فشل وفساد القائمين على هذه الأقسام ضمن هياكل البعثة”.

وشددت اللجنــة، “على أن ضمان التزام البعثة بتنفيذ مهام عملها يحتاج إلى إعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا وتغيير الأطقم في العديد من أقسامها؛ لكى يُضمن نجاح البعثة في المستقبل والمتمثل في الدفع في إتجاه إجراء الإنتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية والمساعدة في تحقيق مطالب وإرادة وتطلعات 2 مليون ونصف مواطن ومواطنة مُسجلين بسجل الانتخابات يتطلعون إلى إجراءها، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا”.