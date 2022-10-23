غرفة الطوارئ والتنظيم بنغازي تؤكد استمرار كافة المشاريع للانتهاء في الوقت المحدد

العنوان – بنغازي

أكدت غرفة الطوارئ والتنظيم برئاسة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم استمرارهم في كافة المشاريع وعلى مدار الساعة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وأضافت الغرفة أن اقعيم شدد على ضرورة تسليم كافة المشاريع في الوقت المحدد و بالجودة و المعايير المتفق عليها.

وأوضحت غرفة الطواريء أن الشركات المتعاقدة لاتزال تعمل صباحاً ومساء من أجل استكـمال مشـروع إنشاء ورصـف طريق شـارع الإستـقلال ليكتسب حلته الجديدة.

وأشارت إلى أنها مستمرة كذلك في رصف خرسانة بمنطقة حي السلام بمحاذات جزيرة “الطيارة” بعد صيانة الصرف الصحي الذي كانت تعاني منه المنطقة في وقت سابق والتي تم حلحلتها و إنهاءها.

ولفتت غرفة الطوارئ والتنظيم إلى أن واجهة بنغازي و حلتها الجديده في المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء.