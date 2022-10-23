معزب: حل أزمة السلطة التنفيذية بات ضرورة ملحة في ليبيا

الوطن / رصد

أكّد عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أنّ ليبيا تعاني من أزمة السلطة التنفيذية” الّتي تعقّد الوصول إلى الانتخابات، مشدّدًا على أنّ “معالجة الأزمة بطريقة مقبولة وعملية ومرضية لكل الأطراف أصبح ضرورة” وفق تعبيره.

وتابع معزب، في تصريحات صحفية، أن “الجلسة التي سيعقدها مجلس الدولة مطلع نوفمبر المُقبل يمكن أن تنظر ملف الحكومة الحالية”، مؤكّدًا أنّ “المغرب رعى محادثات المناصب السيادية السابقة (بوزنيقة 1، وبوزنيقة 2)”.

وأردف عضو مجلس الدولة أن “ما حدث في المغرب لم يكن متوقعًا وكان المرتقب النظر في ملف المناصب السيادية فقط”، مشيرًا إلى أن “مجلس الدولة لم يبلور حتى اليوم رؤية واضحة وموحدة حيال ملف الحكومة”.