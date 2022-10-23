سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الاتفاقية التركية الليبية تنتهك القانون الدولي للبحار

أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، أن “الاتحاد يوافق وجهة النظر المصرية تجاه الملف الليبي”.

ودعا السفير الأوروبي، في تصريح صحفي، كافة الأطراف الليبية إلى “الاجتماع والبحث عن حل سياسي يفضي إلى إجراء الانتخابات بالبلاد في أقرب الآجال”، لافتا إلى أن “ليبيا تحتاج أن يكون لديها هيكل سياسي متماسك”.

وجدد “برجر” دعم الاتحاد للعملية السياسية بقيادة المبعوث الأممي الجديد “عبد الله باتيلي” للوصول إلى الانتخابات.

وأشار إلى أن “الاتفاقية التركية الليبية في حوض البحر المتوسط في مجال الطاقة وترسيم الحدود تنتهك القانون الدولي للبحار”.