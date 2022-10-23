في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟

تفتح الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الأحد، نقاشاً القرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المتعلق بمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين.

ونص قرار الحكومة، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على أن «يتمتع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، بالإضافة إلى «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع «فيسبوك»، الخميس.

ويحاور البرنامج عددًا من المختصين والمتابعين للشأن العام حول حقوق الليبيات المتزوجات من الأجانب، ما إذا كاناستقاق متأخر، أم أنها هدية سياسية، خاصة في التوقيت الحالي، الذي يشهد صراعا على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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