الداخلية: ضبط محاسب سوداني سرق قرابة 600 ألف من شركة يعمل بها في طرابلس

العنوان – طرابلس

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن البحث الجنائي طرابلس تمكن من ضبط سوداني سرق مبالغ مالية من شركة يعمل بها محاسبًا.

وأوضحت أن بلاغًا ورد إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس مفاده تعرض صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة الكريمية لسرقة مبلغ مالي قدره (561000) دينار ومبلغ آخر يقدر ـ(47000) دينار.

وأكدت الوزارة أنه بعد جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة تمكن أعضاء المكتب من ضبط شخص سوداني الجنسية يدعى “أ.م.ع”، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأفاد أنه يعمل كمحاسب مالي بالشركة المذكورة.

وذكرت الوزارة أن المتهم اعترف بقيامه بسرقة المبلغ المالي على فترات وتصرفه بهذه المبالغ في شراء مركبة آلية نوع تويوتا بمبلغ 130000 دينار، كما قام بشراء مركبة نوع متسوبيشي بمبلغ 111000 دينار، شراء مركبة نوع هونداي بمبلغ 21000 دينار ودفع مبلغ 10000 دينار مقابل ترحيلها وشراء مركبة نوع هونداي بمبلغ 17000 دينار ودفع مبلغ مالي10000 دينار لترحيلها إلى السودان.

وبينت وزارة الداخلية أن المتهم اعترف بمحاولته قتل صاحب الشركة عن طريق دمج بعض المواد الكيماوية وتفاعلها لإنتاج غاز سام لخنقه وذلك أثناء نومه.

وأوضحت الوزارة أن المتهم ادعى أن جميع هذه المركبات تمت سرقتها أثناء تهريبها ولم تصل إلى السودان.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتمت إحالته لمركز شرطة الكريمية بتهمة السرقة والشروع في القتل وكذلك أحيل المحضر على ذمة السرقة لنفس المبلغ لدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.