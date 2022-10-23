باتيلي يقدم الاثنين أول إحاطة له عن الاوضاع في ليبيا لمجلس الأمن

الوطن / متابعات

قال مجلس الأمن الدولي إنه سيعقد الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في ليبيا تليها مشاورات مغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة.

وبين المجلس، في بيان الأحد، بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي سيقدم إحاطة للمجلس لأول مرة بهذه الصفة.

وأشار المجلس إلى وصول باتيلي إلى طرابلس في 14 أكتوبر حيث التقى مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومسؤولين آخرين.

ويتوقع مراقبون أن يركز اجتماع يوم الاثنين على الوضع الأمني في ليبيا في وقت لا يزال الجمود السياسي الذي طال أمده يولد تهديدات أمنية، بما في ذلك القتال في طرابلس الذي اندلع في أواخر أغسطس.

ومن المقرر أن يشارك أعضاء المجلس في مفاوضات بشأن مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي ينتهي في 31 أكتوبر وفقًا للقرار 2647 المؤرخ 28 يوليو.