زيارة مرتقبة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى ليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” الأحد، عن زيارة مرتقبة إلى ليبيا دون أن يحدد موعدا دقيقا لها.

وتأتي الزيارة؛ لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية؛ لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية الاستراتيجية للمحكمة، وفقا لبيان صادر عنها.

وقال خان، إن تسليم المتورطين في تهريب أشخاص من إفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا له أهمية كبيرة في العمل الذي تقوم به إيطاليا وهولندا؛ لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين.

واعتبر خان أن عمليات الاعتقال والتسليم الأخيرة تعد علامة واضحة على نجاح التعاون الدولي، لافتًا إلى أن الجهد الجماعي في هاتين الحالتين هو مثال رئيسي لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود الدول والوكالات ومكتبه في السعي لتحقيق هدف مشترك.

وفي سياق متصل أكد خان في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية، والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية في صميم الاستراتيجية المُتجددة التي أوجزها أمام المجلس في أبريل من العام الجاري.