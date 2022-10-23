البيوضي: باتيلي بدأ يغرق في الوحل وسيفشل

توقع المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، فشل عبدالله باتيلي المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، أسوة بسلفه الذي تولوا نفس المهمة وخطوا نفس الخطوات.

وقال البيوضين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عبدالله باتيلي المبعوث الخاص الجديد بدأ ممارسة مهامه بالسياقات المعهودة لكل المبعوثين الذين وصلوا لليبيا، وفي النهاية سيفشل في تنفيذ أي تقدم، ليؤكد أن هذه البعثات وجدت فقط لتدمير الأزمات وتختلقها أحيانا (فقط) ليعاد تخريط الدولة وتفكيكها وفقا لرؤى قوى البغي الإستعماري العابرة للحدود”.

وأضاف البيوضي، أن باتيلي (قبيل) تعيينه وبعده وقبل وصوله لليبيا كان يعمل لأجل استكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي فورا (أو هكذا قبل)، ومع وصوله لليبيا وبدأ جولته بدأ يغرق في الوحل ولن يخرج منه، حيث حلقة فساد كبرى نسجت في ليبيا بدأت تحرك تروسها لتضع أمامه حلولا مغلفة، ولقد أقحم عملياً في لعبة المحاور الدولية وبدأ المسير في حقل الألغام الليبي”.

وأكد أن الحل هو الضغط باتجاه استكمال العملية الانتخابية المتوقفة ومنع الانزلاق في مسار اللجان والحوارات، وهو ما يجب أن يدركه كل أصحاب المصلحة والقوى الملتزمة بإنجاز الانتخابات، وهو ما يسري على كل ليبية وليبي (دون استثناء) فالصمت سيؤدي لكارثة ستحرق ما تبقى من هذا الوطن .