الدبيبة يعفي (4) وكلاء وزارات بحكومته من مهامهم

طرابلس 24 أكتوبر 2022 (وال)- أعفى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أربعة وكلاء وزارات من مهامهم.

وشمل القرار رقم (448) وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية، ووكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية فرج سالم، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط المهدي محمد، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان.

كما أصدر رئيس حكومة الوحدة قرارًا يمنع وزرائه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إجراء مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي منه. (وال)

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