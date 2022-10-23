المشري: الدبيبة دفعني لاستخدام “لغة حادة” ضده

الوطن / رصد

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أنّ كل الأطراف السياسية في ليبيا تجتمع على ضرورة إجراء الانتخابات، ولا بدّ من إعداد قاعدة دستورية جيدة لتحقيق ذلك.

وأضاف المشري في لقاء متلفز رصدته الوطن أنه لن يتنازل عن قناعاته بضرورة إجراء الانتخابات”.

وأكد المشري أنّه ضد حالات الفساد الكثيرة في حكومة الدبيبة، وأنّ الدبيبة قد أوصل أقربائه إلى السلطة.

وتابع المشري أنّ اللغة الحادة التي تكلم فيها مع الدبيبة لم يعهد استخدامها من قبل، إلا أنّ الأخير قد دفعه لهذا، متابعًا أنّ الشعب الليبي قد ملّ من الوضع الحالي، فالانقسام في السلطة التنفيذية خلق حالة من الانقسام تهدد استقرار البلاد والشعب فيها.