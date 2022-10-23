بالصور.. الطريق الدائري الثالث يلتهم منازل المواطنين “المخالفة” بطريق الشوك عين زارة

حصلت بوابة السبق الإخبارية على صور من عمليات إزالة منازل المواطنين بطريق الشوك عين زارة لفتح مسار الطريق الدائري الثالث.

الطريق الدائري الثالث هو أحد مشاريع ليبيا الغد المتوقفة منذ عام 2011 في المنطقة الممتدة من طريق صلاح الدين وحتى طريق الهضبة البدري.

تم تصميم الطريق الدائري الثالث ضمن مشروعات ليبيا الغد بأحدث أساليب التصميم من ناحية سعة الطريق وكثرة المداخل والمخارج وجزر الدوران.

يبلغ طول الطريق 24 كيلو مترًا بداية من جزيرة غوط الشعال الدريبي طريق المطار مشروع الهضبة صلاح الدين السبعة عرادة وينتهي بطريق الشط.

بدأ العمل في المشروع سنة 2008 من قبل الشركة الليبية البرازيلية بفتح مسار الطريق بالكامل واستكمال الجزء الأول من المشروع من جزيرة غوط الشعال حتى طريق المطار وتوقف المشروع سنة 2011.

عادت الشركة سنة 2013 لتتفقد وضع المشروع فتم سرقة معدات المشروع ووصل الأمر للرماية علي المهندسين عند تفقدهم مسار الطريق.

الآن تم الاعتداء علي مسار الطريق بالبناء العشوائي حيث تم تحويل مسار الطريق إلي محلات بيع مواد البناء وأماكن لغسيل السيارات وورش مع العلم أن كل ملاك الأراضي كان قد تم تعويضهم قبل 2011.

المشروع كان قد تم إنجاز 70% منه قبل 2011، والآن تم إسناده لائتلاف الشركات المصرية التي تعاقدت معها حكومة الدبيبة “أوراسكوم وحسن علام رواد الهندسة الحديثة”.

حكومة الدبيبة تعاقدت مع الشركات المصرية لاستكمال الطريق بمبلغ 4 مليار و253 مليون و137 ألف و669 دينارًا رغم أن ما تبقى منه 30% فقط، وأن الحكومة هي المُلزمة بإزالة التعديات.