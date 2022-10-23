معزب: أزمة السلطة التنفيذية عقّدت الطريق نحو الانتخابات

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، أن “أزمة السلطة التنفيذية عقّدت الطريق نحو الانتقال إلى مرحلة الانتخابات”.

وقال «معزب»، في تصريح صحفي، إن “معالجة الأزمة بطريقة مقبولة وعملية ومرضية لكل الأطراف أصبح ضرورة”.

وتابع أن “الجلسة التي سيعقدها مجلس الدولة مطلع نوفمبر المُقبل يمكن أن تنظر ملف الحكومة الحالية”.

وأردف أن “المغرب رعى محادثات المناصب السيادية السابقة (بوزنيقة 1، وبوزنيقة 2)”.

وعقب مبينًا أن “ما حدث في المغرب لم يكن متوقعًا وكان المرتقب النظر في ملف المناصب السيادية فقط”.

وختم موضحًا أن “مجلس الدولة لم يبلور حتى اليوم رؤية واضحة وموحدة حيال ملف الحكومة”.