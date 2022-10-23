باثيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية

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التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي” بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وأشارت رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية خلال منشور لها على صفحتها عبر فيسبوك أنّ الحاضرين في الاجتماع «أكدوا على مواصلة الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع يوم 23 أكتوبر 2020، متابعًا أنّ باتيلي قد أكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي.

وتحدثت رئاسة الأركان عن اجتماع باتيلي بقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وكذلك رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.