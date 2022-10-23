المشري: بعض المدافعين عن الدبيبة معينون بآلاف الدولارات في السفارات بالخارج

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه.

وأضاف المشري في تصريحات تلفزيونية: “نحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة” ، متابعا: “سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات واستبعدها، والناس تعرف الحقيقة والمزايدة”.

وواصل: “بعض المدافعين عن الدبيبة معينون بآلاف الدولارات في السفارات في الخارج ويقيمون في الداخل، وأنا على يقين بأن الرئيس الوحيد من بين الذين عاصرتهم جاء ليبقى هو “عبدالحميد الدبيبة”.

وأكد أنه لن يتنازل عن قناعاته لإرضاء الدبيبة، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة لا تعمل على إجراء انتخابات وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير.

ونوه بأن تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة يهدف إلى تقوية حكومة “باشاغا” وأنه رفض ذلك في لقائه مع عقيلة في المغرب.

وتابع: “الدبيبة لم يكن ليرفض اتفاقي مع “عقيلة صالح” إذا كنت قد اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة”.