شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “أرابوساي”

بدأت اليوم الاحد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك“.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة تم نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ، استهل اليوم الأول باجتماع المجلس التنفيذي الرابع والستين للمنظمة واستعراض تقارير اللجان المختصة حول أنشطة المنظمة المختلفة خلال الفترة السابقة، منها تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية، وتقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقارير الفنية ذات العلاقة باختصاص المنظمة.

كما استعرض الاجتماع نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة من ( 2028 – 2023) .

وتتواصل اعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري.