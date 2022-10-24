زيلينسكي يرفض اتهامات روسيا باستخدام “قنبلة قذرة”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد رفضه اتهامات موسكو في شأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام “قنبلة قذرة”.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا أن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك”

وتابع الرئيس الأوكراني :”إذا كانت روسيا قد أعدت “مرحلة جديدة في التصعيد، فعليها أن ترى الآن، في شكل احترازي وقبل واحدة من قذاراتها الجديدة، أن العالم لن يقبل بذلك”.

واعتبر زيلينسكي – بحسب القدس العربي – أن تهديد موسكو باستخدام أسلحة نووية،”و ضد بلادنا التي تخلت عن ترسانتها النووية، هو مبرر لفرض عقوبات على روسيا وفي الوقت نفسه تقديم دعم أكبر إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن “أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام – قنبلة قذرة- هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة”.