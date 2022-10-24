مكافحة الهجرة غير شرعية: ترحيل 19 مهاجرًا سودانيًا إلى بلادهم

صرح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية فرع الكفرة رائد محمد فضيل، أن الجهاز رحل مهاجرين من الجنسية السودانية إلى بلادهم.

وأوضح فضيل في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن 19 مهاجراً غير شرعي تم ضبطهم عقب دخولهم إلى المدينة قبل أيام بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن المهاجرين جرى تسليمهم إلى مركز الإيواء بالمدينة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لهم.

وأضاف، أن عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم جرت بعد أيام من دخولهم إلى مدينة الكفرة، مشيراً إلى أن المهاجرين يعتبرون ليبيا ممرًا للعبور إلى أوروبا، وعلى الرغم من محاربة هذة القضية من قبل الجهات المختصة إلا أن أعداد المهاجرين في تزايد مستمر.