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بوسريويل يدعو لتحسين نظم المعلومات في البلدان النامية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد ممثل بعثة ليبيا باللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مروان بوسريويل، على ضرورة تنمية الموارد البشرية وتحسين نظم المعلومات في البلدان النامية ودعم استمرار برامج التدريب العملي محليا ودوليا.

وحث بوسريويل، في كلمة أمام اللجنة إدارة التواصل العالمي، على استعمال جميع اللغات بالتساوي لإيصال صوت الأمم المتحدة لفهم أعمق لمقاصد ومبادئ إنشاء هذه المنظمة.

ودعا إلى استهداف شرائح واسعة في المجتمعات المحلية كالشباب ومنظمات المجتمع المدني لإعطاء زخم أكبر وقدرة للانتشار والثأثير الإيجابي.

 

الوسوم

#الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الموارد البشرية مروان بوسريويل

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الوطن الليبية

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