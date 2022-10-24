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باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبدالله باتيلي ” رفقة أعضاء من البعثة، اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس في بيان منشور لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك ، إلى أن توافق اللقاء مع الذكرى الحادية عشر لتحرير ليبيا، وأيضاً الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف البيان ، أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا على مواصلة الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

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باتيلي عبد الله باتيلي

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صحيفة الساعة 24

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