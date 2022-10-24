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المودي: فوز مبدئي لقائمة الهلال لانتخاب المجلس البلدي ترهونة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية “مجالس البلديات” باسم المودي النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة.

وقال المودي في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد إن النتائج انتهت إلى فوز قائمة الهلال بـ 2688 صوت وبمشاركة 10,527 ناخبا.

وأوضح مستشار اللجنة أن عدد المُسجلين في الانتخابات 25،492 ناخب، وعدد المقترعين 10,527 ناخب ، وعدد الأصوات الصحيحة 10,189 ، وعدد الأوراق الباطلة “البيضاء” 338.

كما ذكر المودي، أن قائمة الهلال تحصلت على 2688 صوتًا، وقائمة السلام تحصلت على 2547 صوتًا، وقائمة غصن الزيتون تحصلت على 2180 صوتًا.

وتابع قائلا:”قائمة النخلة تحصلت على 1730 صوتًا ، وقائمة الإصلاح تحصلت على  652 صوتًا ، وقائمة الإعمار تحصلت على 392 صوتًا

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اللجنة المركزية للانتخابات المحلية المجلس البلدي ترهونة المودي

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صحيفة الساعة 24

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