المشري: نرفض حكم العائلة… وحكومة “الدبيبة” لا تريد الانتخابات

الوطن / رصد

هاجم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، حكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أنها ترفض إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال المشري في مقابلة تلفزيونية، تابعتها “الوطن”، إن حكومة الدبيبة تشتمل على أفراد من عائلته، الأمر الذي يرفضه الليبيون، حيث إن ثورة فبراير لم تكن ضد حكم العسكر فقط وإنما ضد حكم العائلة.

وأضاف المشري: “عاصرت 5 أو 6 رؤساء وزراء وعبدالحميد الدبيبة هو الرئيس الوحيد الذي جاء ليبقى.. وصور زيارات الدبيبة الخارجية تبيّن وجود أفراد من عائلته فيها ونحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة”.

وفيما يتعلّق بالانتخابات، أكّد المشري أن حكومة الدبيبة لا تعمل على إجراء انتخابات، وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير، متابعاً: “سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات واستبعدها، والناس تعرف الحقيقة والمزايدة… والدبيبة قال لي دون وجود كاميرات ليس هناك إمكانية لإجراء الانتخابات”.