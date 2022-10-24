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مركز طب الطوارئ والدعم: استقدام فريق طبي إسباني يضم مختلف التخصصات

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم اليوم الاحد استقدام فريق طبي إسباني يضم مختلف التخصصات وذلك ضمن جهود المركز في توطين علاج الجرحى بالداخل.

وأكد المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أن الفريق الطبي الذي سيزور طرابلس الأيام القادمة يضم عددا من الأطباء والاستشاريين في تخصصات ، طب الأورام، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة العظام والكسور ، جراحة عامة ، جراحة المسالك البولية ، التخدير والإنعاش وعلاج الآلام.

وطالب المركز من كافة الجرحى والحالات المرضية سرعة التوجه إلى الفروع التابعين له للتنسيق وتقديم الملفات واجراء الكشوفات الطبية اللازمة قبل موعد وصول الفريق الطبي الزائر.

ولفت المركز إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات لتحديد مواعيد عرض الحالات على الطاقم الطبي الاسباني ابتداء من يوم 28 /10 /2022م.”.

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مركز طب الطوارئ والدعم

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صحيفة الساعة 24

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