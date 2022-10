ليبيا – بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني زعيمة حزب “فراتيللي ديتاليا” اليميني أدائها اليمين الدستورية كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب.

الدبيبة تمنى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تمنى التوفيق لميلوني، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة.

Shares

The post الدبيبة يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة بمناسبة آدائها اليمين الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية