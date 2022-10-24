ليبيا الان

الدبيبة يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة بمناسبة آدائها اليمين الدستورية

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني زعيمة حزب “فراتيللي ديتاليا” اليميني أدائها اليمين الدستورية كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب.

الدبيبة تمنى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تمنى التوفيق لميلوني، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة.

Shares




The post الدبيبة يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة بمناسبة آدائها اليمين الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك