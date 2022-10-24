أوحيدة: تفاصيل اتفاق المناصب السيادية “غامض”

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”، إن تفاصيل الاتفاق بين كل من رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” غامضة بخصوص المناصب السيادية، عازياً ذلك إلى عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وعلى كيفية التسمية.

أوحيدة وفي تصريحات صحفية، لفت إلى أن المشري ليس له نفوذ في المنطقة الغربية،متسائلاً عن مدى مقدرة أي طرف زحزحة رئيس مصرف ليبيا المركزي المدعوم من الدبيبة ودول غربية وتركيا.

كما وأوضح عضو مجلس النوب “جبريل أوحيدة”، عن تخوف المشري من الخيار الفيدرالي، مبنياً أن الخيار الأقرب اليوم ليس فقط المسار الدستوري بل الذهاب في استفتاء على شكل الدولة، سواء أكانت فيدرالية أم حكم مركزي.

وحول الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة، تسائل أوحيدة عن مدى نجاح هذه الحكومة، أو ما إذا كانت ستشكل وفق حوار شبيه بملتقى الحوار السياسي.