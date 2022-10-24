العابد: نشجع على التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التكنولوجيا

شارك وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد الرضا” في فعاليات اختتام أكاديمية هاواوي لتكنولوجيا المعلومات الاحتفال السنوي بطرابلس بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدي ليبيا “وانغ تيشمن” .، والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات “هواوي” في ليبيا وتونس..

وبحسب منشور للوزارة عبر صفحتها بفيسبوك ، أثني العابد ، في كلمته على الشراكة الإستراتيجية بين شركة هواوي ومؤسسات الدولة الليبية بشكل عام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

كما أكد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وتوفير التدريب اللازم لهم في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في وقتنا الحالي خصوصا وانها تأتي تماشيا مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية.

وبدوره، هنأ القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا ، شركة “هواوي” على الالتزام المستمر بتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا.

كما شجع على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التكنولوجيات والمواهب العالية لرفع العلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى؛ و اختتم الحفل بمشاركة “العابد” في تكريم الفرق المشاركة في البرامج التي تقوم بها شركة هواوي والاكاديمية في ليبيا..