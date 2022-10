العرفي: لدينا أدوات تمكننا من أن ننزع بها الكبير من كرسي حكم البنك المركزي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب حول تعيين شخصيات جديدة بالمناصب السيادية غاية في الأهمية، إلا أن المنصب الرئيسي الذي يفترض أن يتم تغييره هو الصديق الكبير محافظ البنك المركزي طرابلس.

العرفي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن “التركيز الحقيقي هو على هذا الرجل المثير للجدل”.

أما عن إمكانية تطبيق ذلك في ظل احتماء محافظ البنك المركزي بالمليشيات التي يمولها والدول التي تدعمه منذ سنوات، فقال: “لدينا أدوات تمكننا من أن ننزع بها الصديق الكبير من كرسي حكم البنك المركزي”.

وعن تلك الأدوات، بيّن أن أولها هو مجلس الإدارة بالمصرف المركزي الذي اجتمع قبل أسبوعين وأقر تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وهو القرار الذي أعلن الصديق الكبير رفضه ليتفرد بالقرار في المصرف.

وتابع: “الصديق الكبير يتفرد بالقرار وهي أهم النقاط السلبية في إدارته للبنك المركزي، بالتالي يجب إبعاده من منصبه وتعيين شخص آخر مكانه، عبر كامل أعضاء مجلس الإدارة “.

وكشف أن الاتفاق الذي جرى في الرباط المغربية بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري ينص على تغيير رؤساء المناصب السيادية في حزمة واحدة دون استثناء لأي شخص، وذلك لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والمضي نحو الأمام.

