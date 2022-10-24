عمران: الليبيون وحدهم من يقررون اختيار دستورهم الدائم والذهاب للانتخابات

الوطن / رصد

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، أن الليبيين هم وحدهم من يقررون مصيرهم بـ”اختيار دستورهم الدائم، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وأضافت عمران، في تصريحات صحفية، أن ما وصفته بـ”التوافق الهزيل بين عقيلة والمشري على بعض المناصب السيادية” إنّما يهدف إلى إطالة البقاء في المشهد، متابعةً أنّ كلا منهما “أصمّوا آذاننا سنوات بخلافاتهم ومناكفاتهم، وعطلوا المسار التأسيسي والانتخابي” وفق تعبيرها.

وختمت تصريحاتها بأنه “يجب التخلص من هذه الأجسام الانتقالية البالية، التي عمقت الأزمة في ليبيا، وعززت الانقسام” وفق تعبيرها.