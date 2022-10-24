وزير العدل يطلع على الأوضاع القانونية والإنسانية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة

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تابع وزير العدل في الحكومة الليبية، خالد مسعود عبدربه، أوضاع النزلاء المدرجين في نطاق إختصاص وزارة العدل، وذلك خلال زيارة تفقّدية أجرها عبدربه إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة.

الحكومة الليبية نشرت بيانًا أكدت فيه أن عبدربه ناقش رفقة مدير المؤسسة، وعدد من رؤساء الأقسام و الوحدات بالمؤسسة؛ الوضع الإنساني والقانوني للنزلاء بالإضافة للبحث والاطلاع على ظروف احتجازهم.

وبحسب بيان الحكومة، تأتي زيارة وزير العدل إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، للتأكيد على مدى حرص الحكومة على متابعة أوضاع نزلاء المؤسسة والتحقق من الالتزام بالضوابط القانونية حيالهم، بالإضافة إلى التأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة لهم، إلى جانب تقييم مستوى أداء المؤسسة في تأدية دورها الإنساني والقانوني.