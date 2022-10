عمران: توافق هزيل بين المشري وعقيلة على بعض المناصب السيادية هدفه إطالة البقاء في المشهد

ليبيا – وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في العاصمة المغربية الرباط بـ “الهزيل“.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح ” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني قالت: “توافق هزيل بين المشري وعقيلة على بعض المناصب السيادية هدفه إطالة البقاء في المشهد، بعد أن أصمّوا آذاننا سنوات بخلافاتهم ومناكفاتهم وعطلوا المسار التأسيسي والانتخابي”.

وطالبت عمران المشري وصالح بالتوقف عن ما أسمته بـ” التلاعب” بمصير الليبيين، وأن يسعوا لإكمال المسار الدستورى عبر تسهيل طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وترك الليبيين يقرروا مصيرهم باختيار دستورهم الدائم والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية استنادًا إلى نصوصه والتخلص من هذه الأجسام الانتقالية البالية التي عمقت الأزمة في ليبيا وعززت الانقسام.

