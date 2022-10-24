باتيلي: أولويتي تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة بأقرب وقت

أشاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بلقائه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يوم أمس في بنغازي، أجريت مناقشات مثمرة مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي”

وأضاف باتيلي: “شدّدتُ على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا”.

وأشار باتيلي في تغريدات متتالية إلى لقاءاته منذ وصوله إلى طرابلس يوم 14 أكتوبر، قائلا: “التقيت عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب”.

وتابع: “أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا، سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، وأولويتي – ضمن أولويات أخرى- تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن”.

وواصل: “خلال أسبوعي الأول، التقيت برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اللذّين رحبا بي في البلاد وأعربا عن دعمهما للمساعي الحميدة للأمم المتحدة”.

ولفت إلى لقائه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، متابعا: “أكدت لهما أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم”.

وذكر انتقاله إلى مدينة القبة يوم الإثنين الماضي، حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وناقش معه خيارات الحل السياسي.

ونوه إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بنفس الأهمية، لذا التقى في طرابلس برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.

على الصعيد العسكري والأمني، شددت باتيلي على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية في اجتماعه مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحداد.

كما استمع إلى رؤى حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات عندما التقى بالدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي أثناء وجوده في بنغازي، التقى باتيلي بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، وحَثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

كما التقى باتيلي أيضًا برئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأكد على ضرورة أن يجتمع الليبيون معًا لإيجاد حل سلمي توافقي.

وأوضح الممثل الخاص في حديثه مع مجموعة من النساء في بنغازي: “أودّ الاستماع إلى خارطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة” وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات. وأضاف: “أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي ليبي لإنهاء كل هذا”.