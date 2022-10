عبد العزيز: لا بد من قوانين ثورية تحاسب الأثرياء بعد فبراير وهم كانوا لا يملكون إلا مرتباتهم

ليبيا – طالب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز بالإطاحة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للوصول إلى الانتخابات.

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إذا اردتم الوصول للانتخابات فليس أمامكم إلا الإطاحة بخالد المشري وعقيلة، والأيام تثبت لكم كل يوم”.

وأضاف عبدالعزيز في منشور آخر: “إذا أردتم البناء على نظافة، فلا بد من قوانين ثورية تحاسب الذين أثروا بعد فبراير وهم كانوا لا يملكون إلا مرتباتهم”.

