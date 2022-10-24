سيّدات ليبيّات يؤكّدن لـ”باثيلي” معاناة المرأة من التهميش

الوطن / رصد

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، أمس الأحد، بسيدات ليبيّات كُنَّ قد تقدّمن العام الماضي للانتخابات البرلمانية في ليبيا.

وقال باثيلي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “استقبلت اليوم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن أوباري ومن حي أبو سليم وحي الأندلس في طرابلس ومصراتة والزاوية وتراجين وبنغازي ومرزق”.

وأكّدت السيّدات -وفقًا لباثيلي- المعاناة من تهميش النساء في ليبيا لفترة طويلة جدا، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار، وأضاف باثيلي أن البعثة تلتزم بإيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية، وفق قوله.