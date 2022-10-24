حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 24 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.