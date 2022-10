ليبيا – اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي المقرب من تيار المفتي المعزول الغرياني أن ما يقوم به كل من رئيس مجلسي النواب والدولة ليس بالجديد، وأن سلسلة المؤامرات لن تتوقف ومن ورائها مصر، فهناك مطامع حقيقة من قبل النظام المصري والسعي لوضع اليد على ليبيا، ومن هذا المنطلق يتم العمل الحثيث على إبقاء رموزهم وعملائهم في المشهد والحيلولة دون حدوث الانتخابات.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن ما يجري اليوم عبارة عن سلسلة من المؤامرات وبوزنيقه ليس بالمسار الجديد. مشيرًا إلى أن دور خالد المشري ليس أكثر من دور المحلل وأصبح ثقبًا أسود تتحلل منه المادة السوداء.

وتابع: “نحن اليوم لدينا طابور خامس ركائزه المشري وصوان وباشاآغا يسعى للانقلاب على الثورة وإجهاضها والتمكين للمشروع الإنقلابي. جماعة الإخوان ليست أكثر من طابور خامس لإجهاض حلم الأمة، ولم يكن لهم رصيد ثوري ولم يقفوا يومًا ضد القذافي بوصفه الضد للحلم، اليوم بنفس الدور يقومون به لإجهاض حلم الشعب الليبي وتحقيق لحلمهم كجماعه منغلقة”.

وأكد على أنهم ما زالوا يعولون على القوى الوطنية داخل مجلس الدولة وفي حاجه أن تلتئم القوى الوطنية اليوم وتخرج وتعبر عن نفسها، لافتًا إلى أنهم لن يتوقفوا من خلال الدفع بحكومة ثالثة والمناصب السيادية.

كما بيّن أن الأطراف “النواب والدولة” لا يمكن أن يحققا وجودهما ومشروعها في ظل الانتخابات لذلك حفتر ليس معنيًا بالنص الدستوري وشروط الترشح والانتخابات، منوهًا إلى أن “المشروع الانقلابي” نيته الوصول للعاصمة والاستيلاء عليها إن لم يكن مباشرة عبر السلاح فليكن عبر حكومة موازية.

وفي الختام أوضح أن هذه الأطراف لن تتوقف لذلك اليوم المسؤولية تقع على عاتق القوى الوطنية، مشيرًا إلى أن الأمور ليست لصالح القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

Shares

The post البخبخي: ما يجري اليوم عبارة عن سلسلة من المؤامرات وبوزنيقة ليس بالمسار الجديد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية