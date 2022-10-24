وزيرة شؤون المرأة في ضيافة الدولي الأول للكتاب

بنغازي 24 أكتوبر 2022 (وال) _ استقبل معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب مساء أمس الأحد، وزيرة شؤون المرأة بالحكومة الليبية انتصار عيسى عبود.

وقامت الوزيرة بجولة في المعرض أعربت خلالها عن رغبة الوزارة في شراء عدد من الإصدارات الحديثة لعدد من دور النشر المشاركة العربية والمحلية، ذات العلاقة بعمل الوزارة واختصاصاتها فيما بتعلق بقضايا المرأة.

الجدير بالذكر أن إدارة الدولي الأول للكتاب الذي يقام بمشاركة 13 دولة عربية؛ ارتأت تمديده ليوم الثلاثاء القادم، وذلك نزولا عند رغبة الزوار الذين توافدوا إليه من بنغازي وخارجها. (وال _ بنغازي) ه ش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال