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النائب العام يأمر بحبس مساعد مدير مصرف الصحارى- فرع أبو سليم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير فرع مصرف الصحارى – أبو سليم، حبساً احتياطياً، بعد ثبوت تورّطه في جريمة التزوير لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكّدت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، قيام المتّهم بارتكاب واقعة التزوير لوثيقة مصرفية؛ بقصد تحقيق منافع مادية لإحدى الشركات المستفيدة من الاعتماد المستندي.

وأوضحت النيابة أنه “وبفحص نتائج تحليل المعاملة المصرفية المتعلقة بالعملية التجارية؛ استدلَّ المحقق على تآمر مساعد مدير فرع المصرف مع مفوَّض إحدى شركات استيراد المواد الغذائية… وانتهت النيابة العامة إلى اتهام مساعد مدير فرع المصرف بارتكاب جرائم: التزوير؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية لغيره”.

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الوطن الليبية

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