عقيلة صالح: ندعم مؤسسات التعليم التقني والفني في ربوع ليبيا

زار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مقر كلية التقنيات الهندسية بمدينة القبة، حيث كان في استقباله عميد الكلية ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام بالكلية.

وخلال الزيارة عقد اجتماع موسع، بحث فيه احتياجات وتجهيزات الكلية بالإضافة إلى أعمال الصيانة المطلوبة.

وعقب الاجتماع تجول عقيلة داخل أقسام الكلية، واطلع خلال تجواله على سير العملية الدراسية والورش والمعامل والمختبرات والأقسام العلمية ومرافق الكلية المختلفة.

وأشاد صالح بسير العملية الإدارية والتعليمية بالكلية، مبدياً دعمه لمؤسسات التعليم التقني والفني في ربوع الوطن، متمنيًا للعاملين بها مزيدًا من التقدم والازدهارـ وفقا لبيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.