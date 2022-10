ليبيا – قال المحلل السياسي سامي الأطرش إن اتفاق المغرب بين البرلمان ومجلس الدولة يبقى في حاجة إلى تفاعل إيجابي من كل الأطراف القائمة لضمان نجاحه، بمعنى أن هذا الاتفاق يتناغم مع ضرورة أن يكون هناك حراك أو تفاعل من السلطات القائمة لدعمه.

الأطرش وفي تصريحات خاصة لـ “إندبندنت عربية”، شدد على أن المطلوب من المسؤولين كافة أن تكون لديهم خطوات فعلية لا مجرد الوقوف مكتوفي الأيدي للبقاء فترة أطول في السلطة، لا سيما مع انطلاق مهمة المبعوث الأممي.

وخلص الأطرش قائلًا: “من الأولويات حاليًا وضع نظام دستوري ومنهجية متفق عليها، لإنقاذ المسار الانتخابي الذي يفترض أن يكون هو الهدف المنشود من كل حراك سياسي في المرحلة المقبلة”.

Shares

The post الأطرش: من الأولويات حاليًا وضع نظام دستوري ومنهجية متفق عليها لإنقاذ المسار الانتخابي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية