بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:18).