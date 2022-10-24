باتيلي يستمع لرؤية ممثلين عن المجتمع المدني

أخبار ليبيا 24

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات بمجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع.

وأوضح باتيلي في تغريدة له عبر تويتر أن اللقاء الذي حضره نائب الممثل الخاص ريزدون زينينغا، جاء في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم.

وقال باتيلي: “من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات”، وذلك ليتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج.

وأشار باتيلي، إلى أهمية الاستماع أيضًا لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية.

وشرع باتيلي الأسبوع الماضي في عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين بعد وصوله إلى طرابلس وتوله مهامه في تسيير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.