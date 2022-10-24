شركة الكهرباء تعلن استئناف مشروع خط «الرويس – أبوعرقوب»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في استئناف مشروع خط الكهرباء، «ضغط عالٍ»، الرابط بين الرويس في الجبل الغربي، بمنطقة أبوعرقوب جنوب طرابلس، وذلك بجهد «400 ك.ف».

وسيسهم المشروع في تحسين أداء الشبكة الكهربائية في جميع ربوع البلاد، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

أعمال صيانة في طرابلس والزاوية

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة للشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، حيث جرى إصلاح محطة توزيع الجمارك بالعاصمة، إضافة إلى محطة تحويل باب تاجوراء.

ونفذت الفرقة الفنية للشركة أعمال عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، والتي تصل قدرتها إلى 210 ميغاوات.