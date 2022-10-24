الارصاد: استمرار تأثر الطقس بمرتفع جوي يتمركز على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد استمرار الطقس مستقراً على معظم المناطق.

ووفقا للتقرير فإن استقرار الطقس يأتي نتيجة تأثير مرتفع جوي متمركز على غرب ليبيا، حيث درجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (24–30)مْ ولا تتجاوز (22)مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر، وتنخفض اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الاخضر.

والله اعلـــــــــــــم.