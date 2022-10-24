الدغاري: ملفي “المناصب السيادية وتوحيد المؤسسة العسكرية” يجب حسمها كحزمة واحدة

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن “اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في المغرب، جاء دون مستوى التوقعات التي ينتظرها أبناء الوطن.“.

وأوضح الدغاري في تصريحات صحفية ، أن لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة في المغرب يأتي استكمالا لعدة لقاءات سابقة عقدت في بوزنيقة بين لجنتي البرلمان والدولة حول المناصب السيادية..

كما أكد عضو النواب، أن ملف المناصب السيادية بالإضافة إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، هي ملفات يجب حسمها كحزمة واحدة وبكل شفافية، مشيراً إلى ضرورة توحيد السلطة التنفيذية للدولة من خلال حكومة تكنوقراط ذات مهام محددة، ووفق خارطة طريق واضحة وبتواريخ محددة، بعيدا عن المحاصصة الجهوية والقبلية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ودعم المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن..

ورأى الدغاري، أن الاستفتاء على مشروع الدستور أو التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين ذات العلاقة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي مفتاح حل الأزمة الليبية والسبيل لإنهاء حالة الانقسام وقيام الدولة.